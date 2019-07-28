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РИА Новости

Россия будет строить уникальный флот для сильной державы, заявил Путин

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия будет строить уникальный флот для сильной суверенной державы, заявил президент РФ Владимир Путин на параде военно-морского флота.
"Мы будем строить на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот. Флот сильной суверенной державы", - заявил он.
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Вчера, 04:04
День Военно-морского флота РФ
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинРоссия
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