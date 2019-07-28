Россия будет строить уникальный флот для сильной державы, заявил Путин

"Мы будем строить на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот. Флот сильной суверенной державы", - заявил он.

Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.