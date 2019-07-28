В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десятый фестиваль Sochi Jazz пройдет с 1 по 4 августа в Сочи, в программе - джазовый парад и выступления мировых звезд, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
"С 1 по 4 августа при поддержке Минкультуры России в Сочи пройдет юбилейный Sochi Jazz Festival", - говорится в сообщении.
3 июня, 12:00Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
В рамках программы зрителей ждут традиционный джазовый парад, выступления мировых звезд джаза на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены.
Отмечается, что среди участников Джейн Монгейт, Алан Харрис, Государственный джаз-оркестр Армении, группа Spyro Gyra и резиденты фестиваля - Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.