В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz

Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival. Архивное фото

Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десятый фестиваль Sochi Jazz пройдет с 1 по 4 августа в Сочи, в программе - джазовый парад и выступления мировых звезд, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"С 1 по 4 августа при поддержке Минкультуры России в Сочи пройдет юбилейный Sochi Jazz Festival", - говорится в сообщении.

В рамках программы зрителей ждут традиционный джазовый парад, выступления мировых звезд джаза на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены.