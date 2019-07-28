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РИА Новости
Культура

В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival
Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десятый фестиваль Sochi Jazz пройдет с 1 по 4 августа в Сочи, в программе - джазовый парад и выступления мировых звезд, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
"С 1 по 4 августа при поддержке Минкультуры России в Сочи пройдет юбилейный Sochi Jazz Festival", - говорится в сообщении.
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
3 июня, 12:00
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
В рамках программы зрителей ждут традиционный джазовый парад, выступления мировых звезд джаза на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены.
Отмечается, что среди участников Джейн Монгейт, Алан Харрис, Государственный джаз-оркестр Армении, группа Spyro Gyra и резиденты фестиваля - Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
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КультураСочиРоссия
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