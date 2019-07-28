"Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. "Рассказ служанки" будет продлен на четвертый сезон, . "Рассказ служанки" будет продлен на четвертый сезон, сообщает Variety.

Сейчас идут съемки третьего сезона сериала, который стал самым популярным шоу на стриминговом сервисе Hulu.

Проект собрал много наград "Эмми" в 2017 году, в том числе за лучший драматический сериал, за лучшую женскую роль (Элизабет Мосс) и за роль второго плана (Энн Дауд). В 2018 году победил в номинации "лучший драматический сериал" премии "Золотой глобус".