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РИА Новости
Культура

"Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Вчера, 11:42
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© MGM Television (2017) Кадр из сериала "Рассказ служанки"
Кадр из сериала Рассказ служанки
© MGM Television (2017)
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. "Рассказ служанки" будет продлен на четвертый сезон, сообщает Variety.
Сейчас идут съемки третьего сезона сериала, который стал самым популярным шоу на стриминговом сервисе Hulu.
Проект собрал много наград "Эмми" в 2017 году, в том числе за лучший драматический сериал, за лучшую женскую роль (Элизабет Мосс) и за роль второго плана (Энн Дауд). В 2018 году победил в номинации "лучший драматический сериал" премии "Золотой глобус".
"Рассказ служанки" - антиутопия про жизнь вымышленного тоталитарного общества. Основан на одноименном романе Маргарет Этвуд, вторая и пока неопубликованная часть которого была номинирована на Букеровскую премию 2019 года.
Канадская писательница Маргарет Этвуд
24 июля, 17:43
Продолжение "Рассказа служанки" номинировали на Букеровскую премию
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КультураКино и сериалыНовости культуры
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