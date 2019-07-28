ВМФ одним из первых использует новейшую технику, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Военно-морской флот РФ в числе первых использует новейшую технику и разрабатывает перспективные решения, заявил президент России Владимир Путин.

"Военно-морской флот внёс огромный вклад в развитие отечественной науки. И сегодня в числе первых осваивает новейшую технику. Эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения", - заявил Путин на параде в честь Дня ВМФ.

Он сообщил, что в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов.

"Сегодня мы чествуем тех, кто в разные времена верой и правдой служил России. Кто также преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов", - сказал верховный главнокомандующий.

Он отметил, что сегодня парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск.

Путин подчеркнул, что морские офицеры стояли практически во главе всех экспедиций. "Благодаря их упорству, пытливости и блестящему образованию сделаны выдающиеся открытия в географии, биологии, геологии", - сказал президент.