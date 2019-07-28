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РИА Новости

ВМФ одним из первых использует новейшую технику, заявил Путин

Вчера, 11:24
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© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Военно-морской флот РФ в числе первых использует новейшую технику и разрабатывает перспективные решения, заявил президент России Владимир Путин.
"Военно-морской флот внёс огромный вклад в развитие отечественной науки. И сегодня в числе первых осваивает новейшую технику. Эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения", - заявил Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Он сообщил, что в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов.
"Сегодня мы чествуем тех, кто в разные времена верой и правдой служил России. Кто также преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов", - сказал верховный главнокомандующий.
Президент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Вчера, 11:52
ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин
Он отметил, что сегодня парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск.
Путин подчеркнул, что морские офицеры стояли практически во главе всех экспедиций. "Благодаря их упорству, пытливости и блестящему образованию сделаны выдающиеся открытия в географии, биологии, геологии", - сказал президент.
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
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