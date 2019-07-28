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РИА Новости

Главы МИД Японии и Южной Кореи могут встретиться в Бангкоке

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва могут провести двустороннюю встречу на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности, который пройдет с 1 по 3 августа в Бангкоке, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.
Таро Коно и Кан Гён Хва прибудут в столицу Таиланда 31 июля. Источники агентства не исключили, что встреча, если о такой будет достигнута договоренность, может пройти или 31 июля, или 1 августа. Основным вопросом, как ожидается, может стать возможность дипломатического разрешения ситуации вокруг экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в начале этого месяца, после чего в отношениях двух стран наступило беспрецедентное для последнего времени охлаждение.
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"Пока сложно сказать, будет ли осуществлена встреча, но такая возможность остается", - подчеркнули собеседники агентства.
Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.
Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Помимо ограничений Япония также намерена исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились сомнения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к процессу по продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре прошлого года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи за то, что они были принудительно привлечены к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Для разрешения возникших противоречий Япония предложила созвать международную арбитражную комиссию, но южнокорейская сторона отказалась от этого.
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Кан Гён ХваТаро КоноЮжная КореяЯпонияВ мире
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