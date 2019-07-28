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РИА Новости

Команды из Китая и Венесуэлы прибыли на Балтийский флот

Вчера, 11:16
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл - РИА Новости. Команды Китая и Венесуэлы первыми прибыли на Балтийский флот в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", сообщила пресс-служба Балтфлота.
"Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Боливарианской Республики Венесуэла прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" с 3 по 17 августа. Это первые иностранные команды, прибывшие в Калининградскую область. На очереди команда Ирана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что китайских и венесуэльских военнослужащих разместили на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и поставили на довольствие. В ближайшее время команды займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями и будут проводить техническое обслуживание и осваивать технику на этапе подготовки к участию в конкурсе.
Главный судья конкурса "Морской десант" начальник службы береговых войск ВМФ России полковник Максим Журилов проведет инструктаж участников и руководителей команд, доведет план проведения и условия проведения конкурса.
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День ВМФ России – 2019Балтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьКитайВенесуэлаБезопасность
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