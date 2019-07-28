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РИА Новости

В СМИ рассказали о потенциально опасной системе Boeing 737 МАХ

Вчера, 11:12
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© AP Photo / Matt HartmanСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
© AP Photo / Matt Hartman
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не имело полной информации о системе на самолетах Boeing 737 МАХ, сбой в которой мог стать причиной крушения двух самолетов, а когда узнало о ней, не стало сразу же приостанавливать полеты лайнеров этого типа, сообщает издание New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников FAA и Boeing.
Ранее сообщалось о выявленных в ходе расследования катастрофы Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines возможных ошибках в работе системы коррекции маневрирования.
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Как отмечает издание, FAA никогда не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования (MCAS). FAA также практически не собирало информацию о системе. Источники издания сообщили, что регулятор передавал ответственность за рутинные проверки компаниям-производителям, чтобы сотрудники управления могли сконцентрироваться на более важных задачах.
По данным газеты, Boeing сама проверяла систему MCAS. За разработкой системы изначально было поручено следить двум неопытным сотрудникам FAA, но впоследствии регулятор полностью передал ответственность за одобрение системы Boeing. Регулятор не потребовал от компании предоставления данных даже о тех доработках MCAS, которые могли быть потенциально опасными.
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После крушения в ноябре 2018 года самолета индонезийской авиакомпании Lion Air инженеры FAA "были поражены тем, что у них не было полного анализа системы MCAS", пишет газета. В их оценке безопасности не упоминалось, что система может способствовать опусканию носа самолета вниз и мешать установлению контроля над самолетом.
Несмотря на это, регулятор не принял решение о приостановке полетов этого типа самолетов, вместо этого было опубликовано уведомление для пилотов о существующих правилах поведения в экстренных ситуациях. По словам источников, в этом уведомлении не упоминалась MCAS.
Издание отмечает, что такая ситуация сложилась из-за усилий лоббистов, представляющих интересы авиационных производителей, в результате которых FAA передала компаниям, таким как Boeing, больше самостоятельности. Таким образом, регулятор мог выполнять больший объем работы меньшими силами.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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