Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Хама – 13, Идлиб – 10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.