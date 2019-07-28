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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

Вчера, 10:48
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Хама – 13, Идлиб – 10", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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