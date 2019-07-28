В Тулун привезли комплекс "Стрела-П" для определения прочности зданий

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Для обследования и определения прочности зданий в город Тулун из Красноярска прибыл мобильно-диагностический комплекс "Стрела-П", - сказали в пресс-службе.

Спасатели проверят три пятиэтажных дома по улице Рабочий Городок, после чего будет принято решение о ремонте или расселении жильцов.

Комплекс "Стрела-П" предназначен для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций. С его помощью специалисты смогут оценить физический износ и остаточный ресурс жилых зданий.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков – были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.