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РИА Новости

В Тулун привезли комплекс "Стрела-П" для определения прочности зданий

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прочность жилых домов в пострадавшем от наводнений иркутском Тулуне проверят с помощью специального мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Для обследования и определения прочности зданий в город Тулун из Красноярска прибыл мобильно-диагностический комплекс "Стрела-П", - сказали в пресс-службе.
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Спасатели проверят три пятиэтажных дома по улице Рабочий Городок, после чего будет принято решение о ремонте или расселении жильцов.
Комплекс "Стрела-П" предназначен для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций. С его помощью специалисты смогут оценить физический износ и остаточный ресурс жилых зданий.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков – были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
Ранее сообщалось, что, по информации гидрометеорологов, в связи с осадками уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
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