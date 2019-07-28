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РИА Новости

В Москве возбудили дело из-за найденного в квартире тела девушки в чемодане

Вчера, 10:40
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили в чемодане в съемной квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки", - сказала Иванова.
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По словам собеседницы агентства, арендодатель сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению, добавила Иванова.
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