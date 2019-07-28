Медведчук назвал возможную причину низкой явки на выборах в Раду

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что беспрецедентно низкая явка на выборах в парламент Украины связана с недоверием жителей страны к власти.
"Конечно, это свидетельство того, что или люди разуверились, что они влияют на власть, или люди не верят в то, что эта власть что-то может изменить, но, по крайней мере, мы сегодня имеем самую низкую явку за все годы независимости. Фактически за 28 лет это первая такая явка на выборы, что может означать, как результат, пассивность, в связи с тем, что люди не верят во власть", - цитирует Медведчука сайт телеканала "112 Украина".
По словам политика, люди могут искать рычаги воздействия на власти в других местах, а не на выборах. "И не дай Бог, если это будет на улице", - добавил он.
Согласно данным ЦИК Украины, итоговая явка на внеочередных парламентских выборах в стране составила 49,84%.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки ЦИК 100% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.