Медведчук назвал возможную причину низкой явки на выборах в Раду

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины. Архивное фото

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что беспрецедентно низкая явка на выборах в парламент Украины связана с недоверием жителей страны к власти.

"Конечно, это свидетельство того, что или люди разуверились, что они влияют на власть, или люди не верят в то, что эта власть что-то может изменить, но, по крайней мере, мы сегодня имеем самую низкую явку за все годы независимости. Фактически за 28 лет это первая такая явка на выборы, что может означать, как результат, пассивность, в связи с тем, что люди не верят во власть", - цитирует Медведчука сайт телеканала "112 Украина"

По словам политика, люди могут искать рычаги воздействия на власти в других местах, а не на выборах. "И не дай Бог, если это будет на улице", - добавил он.

Согласно данным ЦИК Украины, итоговая явка на внеочередных парламентских выборах в стране составила 49,84%.