Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовский аэропорт Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

В мае аэропорт в саудовском городе Наджран открылся спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

По словам представителя хуситов, в результате двух ударов дронов по аэропорту были поражены диспетчерские пункты, ангары для беспилотников и другие военные объекты. Он добавил, что в результате атаки "было прекращено авиасообщение в аэропорту".

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.