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РИА Новости

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

Вчера, 10:11
1972
© AFP 2019 / Mohammed HuwaisСторонники хуситов в столице Йемена Сане
Сторонники хуситов в столице Йемена Сане
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
Сторонники хуситов в столице Йемена Сане. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовский аэропорт Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
В мае аэропорт в саудовском городе Наджран открылся спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.
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По словам представителя хуситов, в результате двух ударов дронов по аэропорту были поражены диспетчерские пункты, ангары для беспилотников и другие военные объекты. Он добавил, что в результате атаки "было прекращено авиасообщение в аэропорту".
Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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