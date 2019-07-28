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РИА Новости

Во Владивостоке отмечают День ВМФ

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Владивосток в воскресенье отметил День ВМФ России показательными маневрами Тихоокеанского флота и морским парадом, где впервые приняли участие корабли ВМС Филиппин и Вьетнама. Гостям праздника показали исторические постановки на тему 320-й годовщины учреждения Андреевского Военно-морского флага и "бой с террористами" в Сирии.

Морской парад и ял Петра I

В воскресенье утром, несмотря на хмурую погоду – туман и морось, зрители стали собираться у водной станции ТОФ задолго до начала программы. Сотни горожан и иностранных туристов с флажками и воздушными шарам окружили территорию причала, а жители соседних домов наблюдали торжество из своих окон. На зрительских трибунах собрались ветераны ВМФ, члены семей военнослужащих, воспитанники военно-патриотических организаций, а также делегации военнослужащих Филиппин и Вьетнама, чьи корабли прибыли для участия в военно-морском параде.
В акватории Амурского залива в парадную линию выстроились корабли и суда Тихоокеанского флота. Первым в строй встал флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", за ним встали эсминец, большой и малый противолодочный корабли, ракетный катер, суда обеспечения, а также десантный вертолётоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" Военно-морских сил Филиппин и фрегат "Куанг Чунг" ВМС Вьетнама. Иностранные корабли прибыли во Владивосток специально для участия в морском параде, а "Куанг Чунг" посетил главную базу ТОФ впервые. Замкнула парадный строй большая дизельная подводная лодка "Б-394".
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте
Вчера, 01:12
В Петербурге и Кронштадте пройдет главный парад ВМФ
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй и поздравил экипажи кораблей с праздником, после чего направился к водной станции ТОФ. На катере прибыл и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин, он поприветствовал гостей и участников праздника.
"Это самый красивый и самый значимый праздник на данном этапе… Тихоокеанский флот на сегодняшний день имеет все необходимое современное вооружение, корабли, подводные лодки, средства разведки, морскую авиацию и подготовленный персонал на эти боевые средства… Имея на сегодня такие силы и средства, которые имеет ТОФ, понадобятся месяцы, чтобы нанести сокрушительное поражение любому желающему посягнуть на нашу Родину… Поздравляю воинов ТОФ, желаю мирного неба", - отметил Соломатин.
Празднование началось. На сцене, стилизованной под палубы кораблей Российского флота, артисты и музыканты ТОФ представили исторические эпизоды на тему кораблестроения при Петре Первом и учреждения им Андреевского Военно-морского флага, а ведущие рассказали зрителям об истории этого символа флота. На сцену вышел и сам "Петр Первый", прибывший с акватории к берегу на яле. Также зрителям показали эпизод боя крейсера "Рюрик" с японцами. Этот корабль героически погиб во время Русско-японской войны.

Захват плацдарма и "бой с террористами"

После театрализованной части представления на "сцену" вступили корабли и техника. В акватории Амурского залива гостям праздника показали эпизод нанесения ракетного удара по "противнику". Для этого корабли обнаружили цель и запустили по ней реактивные глубинные бомбы и торпеды. Цель неприятеля, находящаяся в сотне метров от берега, была уничтожена.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Вчера, 04:04
День Военно-морского флота РФ
Далее гостям показали эпизод взятия огневой точки условного противника на берегу. Для этого плацдарм "врага" с моря и с "гор", роль которых играло высотное здание, окружили десантно-штурмовые группы. Снайперская пара заняла позиции ведения огня, а боевые пловцы-подводники, подобравшись к берегу, из воды уничтожили пулеметную точку противника. Следом подошли катера с десантниками, которые обстреляли врага и обеспечили себе отход.
Следом зрители увидели эпизод высадки десанта на побережье. Базовые тральщики провели траление места высадки, а морпехи с десантного катера разминировали плацдарм перед высадкой основной группы военных. Отряд поддержки десанта – большие противолодочные корабли - дали залпы по целям в акватории, в ответ их обстреливала техника "противника" с берега.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Празднование Дня ВМФ в регионах России
После этого за несколько сотен метров от побережья в акватории Амурского залива с двух больших десантных кораблей "Пересвет" и "Адмирал Невельской" на плав вышли несколько БТР-82А. На берегу их встречал огнем "вражеский десант", но военные подавили атаку.
Кроме того, во Владивостоке показали эпизод отражения атаки на блокпост в Сирии. "Террористы" на нескольких внедорожниках и мотоциклах "напали" на российских военных на пункте пропуска. Завязалась перестрелка, а после прибытия подкрепления часть нападавших "убили", а часть взяли в плен.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПразднование Дня ВМФ во Владивостоке
Празднование Дня ВМФ во Владивостоке
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Празднование Дня ВМФ во Владивостоке

"Русское начало всегда берет верх"

По окончании праздника моряки ТОФ выстроились и подняли две огромные перекрещенные ленты, образовав тем самым Андреевский флаг. Один из зрителей праздника, ветеран ВМФ Анатолий Кокин, которому в этом году исполнилось 95 лет, рассказал РИА Новости, что торжественная часть удалась.
"Хороший праздник получился, я благодарил выступающих, даже покрикивал им: "Молодцы!" - сказал ветеран.
Его супруга Нина Кокина – почти его ровесница, ей 90 лет, - рассказала, что на праздновании Дня ВМФ они с мужем давно не бывали.
"Как только появилось возможность, так и попали. Обычно на очереди шпанята – внуки, правнуки", - сказала Кокина. Ветеран с супругой отмечают, что на праздник собралось много молодежи – юнармейцы, члены детских патриотических клубов. "Доброе русское начало всегда берет верх. И так всегда бывает", - отметила Кокина.
Завершится праздник вечером торжественным салютом.
Главный военно-морской парад
27 июля, 15:05
Путин в День ВМФ примет Главный военно-морской парад на Неве
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День ВМФ России – 2019Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокРоссияБезопасностьОбщество
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