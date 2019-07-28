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РИА Новости

Воскресенье в Москве станет последним днем жары перед осенним похолоданием

Вчера, 10:07
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© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Последний день летнего тепла перед осенним похолоданием ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 27 градусов, во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон останется на 3 градуса выше климатической нормы, однако из-за неустойчивости атмосферы во второй половине дня, ближе к вечеру, кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Поэтому сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь", - сообщил Тишковец.
Метеоролог добавил, что температура воздуха днем в столице прогреется до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - до плюс 23-28. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Вода прогреется до плюс 19-21 градуса.
По словам Тишковца, воскресенье необходимо использовать по максимуму, так как этот день "крайний" перед осенним похолоданием.
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Ранее синоптики предупреждали, что сильное похолодание ожидает москвичей в начале следующей недели, максимальная температура может составить плюс 14-16 градусов.
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