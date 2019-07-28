Воскресенье в Москве станет последним днем жары перед осенним похолоданием

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Последний день летнего тепла перед осенним похолоданием ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 27 градусов, во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон останется на 3 градуса выше климатической нормы, однако из-за неустойчивости атмосферы во второй половине дня, ближе к вечеру, кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Поэтому сегодня переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь", - сообщил Тишковец.

Метеоролог добавил, что температура воздуха днем в столице прогреется до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - до плюс 23-28. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Вода прогреется до плюс 19-21 градуса.

По словам Тишковца, воскресенье необходимо использовать по максимуму, так как этот день "крайний" перед осенним похолоданием.