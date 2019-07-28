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РИА Новости

В Москве субботние культурные мероприятия посетили более 850 тысяч человек

Вчера, 10:00
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкально-гастрономический "Бургер фест" в парке Горького
Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 850 тысяч человек приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях в субботу в Москве, больше всего посетителей собрал музыкально-гастрономический фестиваль "Бургер фест" в "Парке Горького", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В спортивных и культурных мероприятиях, которые прошли в столице в субботу, приняли участие более 850 тысяч человек. Больше всего москвичей и гостей столицы — 570 тысяч человек — собрались в Парке Горького", - говорится в сообщении.
Жара в Москве
27 июля, 17:56
Суббота в Москве стала самым теплым днем июля
На семейный фестиваль на ВДНХ пришли 130 тысяч человек, а на празднике спорта в "Лужниках" побывали 150 тысяч. Кроме того, 7,5 тысячи участников собрал фестиваль "Киберион-2019", который прошел в Москве впервые.
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МоскваОбщество
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