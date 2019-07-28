В Москве субботние культурные мероприятия посетили более 850 тысяч человек

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 850 тысяч человек приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях в субботу в Москве, больше всего посетителей собрал музыкально-гастрономический фестиваль "Бургер фест" в "Парке Горького", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В спортивных и культурных мероприятиях, которые прошли в столице в субботу, приняли участие более 850 тысяч человек. Больше всего москвичей и гостей столицы — 570 тысяч человек — собрались в Парке Горького", - говорится в сообщении.