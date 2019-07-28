Медведев принял участие в торжествах в Севастополе в День ВМФ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.

Медведев находится на парадной трибуне с видом на Севастопольскую бухту, где проходит военно-морской парад.

День военно-морского флота в Севастополе начался с благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила, затем в Севастопольской бухте были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги, после чего в акватории начался парад кораблей.

Для жителей и гостей города в рамках торжеств также были приготовлены театрализованное представление об истории создания и боевом пути Черноморского флота с участием фрегата "Херсонес" и яхты Екатерины II "Бриз" и военно-спортивный праздник, в ходе которого состоятся показательные выступления, демонстрирующие возможности флота.