Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

КРОНШТАДТ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня ВМФ обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.

С борта катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова он приветствовал и поздравил их экипажи.

Глава государства в воскресенье принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМФ. После обхода парадной линии в Кронштадте он примет парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

На Кронштадтском рейде в этот день выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы, где чуть позже в этот день пройдёт основная часть парада.

Здесь находятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск", большой десантный корабль "Минск".

Впервые в параде на Кронштадтском рейде принимают участие новейший патрульный корабль "Василий Быков", многоцелевые корветы "Стойкий" и "Стерегущий", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Ливень", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ".

Прибывшие ранее в северную столицу ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил Китая "Си Ань" и фрегат ВМС Индии "Таркаш", построенный российским судостроительным заводом "Янтарь" в Калининграде, также примут участие в параде в Кронштадте.

А вот по акватории Невы в Санкт-Петербурге торжественным строем в этот день пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Так, впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Также на невском рейде участие в торжествах примут малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов", на установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".