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РИА Новости

Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

Вчера, 09:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада. 28 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин на катере Раптор совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада. 28 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на катере "Раптор" совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада. 28 июля 2019
КРОНШТАДТ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня ВМФ обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
С борта катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова он приветствовал и поздравил их экипажи.
Глава государства в воскресенье принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМФ. После обхода парадной линии в Кронштадте он примет парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
На Кронштадтском рейде в этот день выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы, где чуть позже в этот день пройдёт основная часть парада.
Здесь находятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск", большой десантный корабль "Минск".
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Впервые в параде на Кронштадтском рейде принимают участие новейший патрульный корабль "Василий Быков", многоцелевые корветы "Стойкий" и "Стерегущий", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Ливень", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ".
Прибывшие ранее в северную столицу ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил Китая "Си Ань" и фрегат ВМС Индии "Таркаш", построенный российским судостроительным заводом "Янтарь" в Калининграде, также примут участие в параде в Кронштадте.
А вот по акватории Невы в Санкт-Петербурге торжественным строем в этот день пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Так, впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Также на невском рейде участие в торжествах примут малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов", на установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".
После морской части парада над Сенатской площадью пролетят самолёты и вертолёты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинРоссияКронштадтОбщество
Популярные комментарии
Слава Военно-морскому флоту России и Слава России! Горжусь нашими героическими Вооружёнными Силами и горжусь нашим Верховным Главнокомандующим!
28 июля, 10:24
Игорь Соколов
28711051
Людям жрать не чего а он то в батискафе погружается то парад принимает , то летает , хочу заметить что его министр вооруженных сил Шойгу вообще в армии не служил
28 июля, 11:19
Тимуджин Васерманович
41000223
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