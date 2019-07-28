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РИА Новости

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки

09:41
28
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОфицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики шесть мин калибром 82 миллиметра, также применяли гранатометы и стрелковое оружие.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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