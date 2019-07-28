В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

"В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.