Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T09:35Z
https://ria.ru/20190728/1556943589.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды

09:35
140
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
"В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.
В ночь на воскресенье Екатеринбург накрыл плотный туман, синоптики объявили штормовое предупреждение вплоть до 29 июля. По данным МЧС, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Вчера, 14:32
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
002000
Обсудить 0
ЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
Лента
новостей
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка
В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры
В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Северный олень
На Шпицбергене гибнут северные олени
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Как новый закон Госдумы скажется на владельцах банковских карт
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети
09:41В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
09:35В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
09:29В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье
09:28Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук
09:23Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
09:16В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
09:15В ЛНР заявили о сохраняющемся шесть суток подряд режиме тишины
09:07Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений
09:05В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
08:56На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры
08:47Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
08:46В Приамурье более 400 человек разместили в ПВР из-за паводка
08:27В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
08:23При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
08:15Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
07:55Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
07:53Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
07:37В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
07:36В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
Лента новостейМолния