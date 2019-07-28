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РИА Новости

Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры

09:23
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул
Кабул
© РИА Новости / В. Киселев
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Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
"Много разговоров в Кабуле по поводу межафганских переговоров. Чтобы прояснить, эти переговоры произойдут после того, как мы заключим наши собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной переговорной группой, состоящей из правительственных чиновников, представителей ключевых политических партий, представителей гражданского общества и женщин", - заявил Халилзад в Twitter.
Сотрудники правоохранительных органов в Кабуле
Вчера, 17:37
Власти Афганистана заявили о скором начале прямых переговоров с талибами
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
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Залмай ХалилзадАфганистанТалибанСШАВ мире
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