Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
"Много разговоров в Кабуле по поводу межафганских переговоров. Чтобы прояснить, эти переговоры произойдут после того, как мы заключим наши собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной переговорной группой, состоящей из правительственных чиновников, представителей ключевых политических партий, представителей гражданского общества и женщин", - заявил Халилзад в Twitter.
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
....they will take place between the Taliban and an inclusive and effective national negotiating team consisting of senior government officials, key political party representatives, civil society and women. (2/2)— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 27, 2019