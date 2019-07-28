В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
По данным ведомства, утром в воскресенье на 160-м километре ФАД Р-22 "Каспий" в Сарпинском районе столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Лада Приора". По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, врезавшись в "Ладу Приору".
"В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомашины "Лада Калина" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир автомашины "Лада Калина" в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.