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РИА Новости

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

09:16
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© Главное управление МЧС России по Республике КалмыкияНа месте ДТП на трассе Волгоград - Элиста в Сарпинском районе Калмыкии. 28 июля 2019
На месте ДТП на трассе Волгоград - Элиста в Сарпинском районе Калмыкии. 28 июля 2019
© Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
По данным ведомства, утром в воскресенье на 160-м километре ФАД Р-22 "Каспий" в Сарпинском районе столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Лада Приора". По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, врезавшись в "Ладу Приору".
"В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомашины "Лада Калина" от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир автомашины "Лада Калина" в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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