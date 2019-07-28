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РИА Новости

В ЛНР заявили о сохраняющемся шесть суток подряд режиме тишины

09:15
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) шесть суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.
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"За 27 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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