Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мир в Донбассе не наступит, пока есть неопределенность в решении кардинальных вопросов, прописанных минскими соглашениями.

"Я считаю, что причина одна: неопределенность в решении кардинальных вопросов, которые ведут к миру. Кардинальных вопросов, записанных и утвержденных минскими соглашениями. Если бы по этому пути шли, если бы демонстрировали, что и Украина, и эти непризнанные объединения идут по пути согласования вопросов, реального согласования, и свидетельства того, что это все перейдет в практическую плоскость, я думаю, что ситуация бы менялась", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина"

В то же время Медведчук добавил, что есть много других причин, мешающих установлению мира, поэтому в ситуации нужно разбираться, но придерживаться минских соглашений.

"Есть еще масса других причин. Например, та сторона обвиняет ВС Украины в том, что там где-то есть националисты, которые нарушают "режим тишины". Насколько это правда, мы не знаем. Наша сторона говорит о том, что этого нет, и наоборот, боевики с той стороны нарушают "режим тишины" и занимаются обстрелами самовольными, нарушениями, в том числе объявленных перемирий", - отметил политик.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля. Спустя неделю управление Народной милиции ДНР заявило о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В воскресенье украинские силовики сообщили, что зафиксировали один обстрел своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.