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РИА Новости

Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений

09:07
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мир в Донбассе не наступит, пока есть неопределенность в решении кардинальных вопросов, прописанных минскими соглашениями.
"Я считаю, что причина одна: неопределенность в решении кардинальных вопросов, которые ведут к миру. Кардинальных вопросов, записанных и утвержденных минскими соглашениями. Если бы по этому пути шли, если бы демонстрировали, что и Украина, и эти непризнанные объединения идут по пути согласования вопросов, реального согласования, и свидетельства того, что это все перейдет в практическую плоскость, я думаю, что ситуация бы менялась", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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В то же время Медведчук добавил, что есть много других причин, мешающих установлению мира, поэтому в ситуации нужно разбираться, но придерживаться минских соглашений.
"Есть еще масса других причин. Например, та сторона обвиняет ВС Украины в том, что там где-то есть националисты, которые нарушают "режим тишины". Насколько это правда, мы не знаем. Наша сторона говорит о том, что этого нет, и наоборот, боевики с той стороны нарушают "режим тишины" и занимаются обстрелами самовольными, нарушениями, в том числе объявленных перемирий", - отметил политик.
Новое перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля. Спустя неделю управление Народной милиции ДНР заявило о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В воскресенье украинские силовики сообщили, что зафиксировали один обстрел своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Виктор МедведчукДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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