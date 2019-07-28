На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала мэров 11 городов Украины, которые были кандидатами в депутаты на выборах в парламент от партии "Оппозиционный блок", уйти в отставку, потому что они "проиграли". Как считают в партии, мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи и Краснограда вместо честной борьбы за голоса избирателей могли незаконно задействовать административный ресурс и злоупотребить властью.

"По вопросу Киева у нас еще нет определенности. А вот города юго-востока и те мэры, которые охарактеризовали себя незаконными методами и способами борьбы с "Оппозиционной платформой – За жизнь" во время парламентских выборов, мы считаем, что они заслуживают того, чтоб они вообще уже сегодня ушли в отставку. Но как минимум мы будем делать все, чтобы не допустить их продолжения власти на тех должностях, которые они сегодня, как выясняется, занимают по случайному недоразумению", – констатировал политик.