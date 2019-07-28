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РИА Новости

На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры

08:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет выдвигать свои кандидатуры на должности мэров Одессы, Харькова, Мариуполя и других городов, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук
Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала мэров 11 городов Украины, которые были кандидатами в депутаты на выборах в парламент от партии "Оппозиционный блок", уйти в отставку, потому что они "проиграли". Как считают в партии, мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи и Краснограда вместо честной борьбы за голоса избирателей могли незаконно задействовать административный ресурс и злоупотребить властью.
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"Я вам хочу сказать, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" однозначно будет выдвигать свои кандидатуры на должности мэра Одессы, Харькова, Запорожья, Мариуполя и многих других городов", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".
Он добавил, что по поводу участия в выборах мэра Киева определенности еще нет.
"По вопросу Киева у нас еще нет определенности. А вот города юго-востока и те мэры, которые охарактеризовали себя незаконными методами и способами борьбы с "Оппозиционной платформой – За жизнь" во время парламентских выборов, мы считаем, что они заслуживают того, чтоб они вообще уже сегодня ушли в отставку. Но как минимум мы будем делать все, чтобы не допустить их продолжения власти на тех должностях, которые они сегодня, как выясняется, занимают по случайному недоразумению", – констатировал политик.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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