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РИА Новости

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

08:47
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала "Российской газете", как изменился уровень разрыва между доходами богатых и бедных россиян за последние 19 лет.
Так, по ее словам, в 2000 году средняя зарплата самых богатых россиян в 34 раза превосходила зарплату самых бедных. К 2005 году этот показатель сократился до 25, а сейчас уменьшился до 13 раз.
"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", - отметила Егорова.
По ее данным, в последние годы в России уменьшается число работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. Кроме того, на ситуации сказывается рост промышленного производства в стране.
Егорова добавила, что в ближайшие годы зарплаты могут вырасти за счет повышения конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов.
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