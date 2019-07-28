Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала " Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала " Российской газете ", как изменился уровень разрыва между доходами богатых и бедных россиян за последние 19 лет.

Так, по ее словам, в 2000 году средняя зарплата самых богатых россиян в 34 раза превосходила зарплату самых бедных. К 2005 году этот показатель сократился до 25, а сейчас уменьшился до 13 раз.

"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", - отметила Егорова.

По ее данным, в последние годы в России уменьшается число работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. Кроме того, на ситуации сказывается рост промышленного производства в стране.