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РИА Новости

Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею

08:15
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© AP Photo / Lee Jin-manЮжная Корея
Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Южная Корея. Архивное фото
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.
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Накануне капитан судна был проинформирован корейской стороной об освобождении, и вечером того же дня судно отошло от причала порта Вонсан.
Министерство национального объединения Южной Кореи назвало действия северокорейской стороны "положительным с гуманитарной точки зрения", отмечает Ренхап.
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