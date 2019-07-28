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РИА Новости

Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание

07:55
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© СУ СК России по Хабаровскому краюПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
© СУ СК России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Адвокаты направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения владельцу и директору лагеря "Холдоми" под Хабаровском, где произошел пожар и погибли дети, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коробков.
Ранее сообщалось, что по решению Солнечного районного суда до 22 сентября арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков подозреваются оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности.
"В суд направлено ходатайство об изменении меры с ареста на домашний арест для Максима Кузнецова, интересы которого я представляю. Просим суд разъяснить, какие нормы безопасности он нарушил. Заявление об изменении меры пресечения, насколько мне известно, также подал адвокат Валерия Бурлакова", - сказал Коробков.
Он отметил, что дату рассмотрения ходатайства определит краевой суд.
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей. Четыре ребенка погибли. СК возбудил уголовное дело.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
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