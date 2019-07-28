Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Адвокаты направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения владельцу и директору лагеря "Холдоми" под Хабаровском, где произошел пожар и погибли дети, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коробков.

Ранее сообщалось, что по решению Солнечного районного суда до 22 сентября арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков подозреваются оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности.

"В суд направлено ходатайство об изменении меры с ареста на домашний арест для Максима Кузнецова, интересы которого я представляю. Просим суд разъяснить, какие нормы безопасности он нарушил. Заявление об изменении меры пресечения, насколько мне известно, также подал адвокат Валерия Бурлакова", - сказал Коробков.

Он отметил, что дату рассмотрения ходатайства определит краевой суд.