Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур в районе областного центра Приамурья города Благовещенска поднялся за сутки на 85 сантиметров, в реке Зея - на 84 сантиметра, рассказал в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона начальник Амурского гидрометцентра Виталий Соловьев.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

"В Благовещенске (уровень воды в реке Амур) на сегодня подъем на 85 сантиметров за сутки, уровень 488, 29 июля ожидаем уровень 530 по Благовещенску, 30-го - 600 сантиметров, первого (августа) уже тенденция спада, ожидаем подтопление поймы на 1,5 метра. Зея (в районе Благовещенска) - подъем сегодня на 84 сантиметра за сутки, уровень 489, 29-го прогнозируем 540, 1 августа - 750. То есть тоже будет превышена отметка опасного явления", - сказал Соловьев.

По прогнозам Амурского гидрометцентра, вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому районам Благовещенскому. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится – 30-31 июля.