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РИА Новости

Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать

07:53
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоРека Амур
Река Амур
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Река Амур. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур в районе областного центра Приамурья города Благовещенска поднялся за сутки на 85 сантиметров, в реке Зея - на 84 сантиметра, рассказал в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона начальник Амурского гидрометцентра Виталий Соловьев.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
"В Благовещенске (уровень воды в реке Амур) на сегодня подъем на 85 сантиметров за сутки, уровень 488, 29 июля ожидаем уровень 530 по Благовещенску, 30-го - 600 сантиметров, первого (августа) уже тенденция спада, ожидаем подтопление поймы на 1,5 метра. Зея (в районе Благовещенска) - подъем сегодня на 84 сантиметра за сутки, уровень 489, 29-го прогнозируем 540, 1 августа - 750. То есть тоже будет превышена отметка опасного явления", - сказал Соловьев.
По прогнозам Амурского гидрометцентра, вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому районам Благовещенскому. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится – 30-31 июля.
Сейчас паводком в Приамурье подтоплено почти 600 жилых домов в 16 населенных пунктах и около 1,3 тысячи подворий, эвакуировано более тысячи человек, наиболее сложная обстановка в Мазановском и Селемджинском районе области.
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