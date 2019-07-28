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РИА Новости

В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления

07:37
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Более ста человек эвакуировано из возможных зон очередной волны подтопления в Иркутской области, сообщает региональное управление МЧС.
"В связи с прогнозом повышения уровня воды в реке Ия Тулунского района в превентивных целях проведена эвакуация людей, проживающих в возможных зонах подтопления: из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, 4 человека находятся в МКУК КДЦ села Бадар); из населенных пунктов Одон и Харантей (61 человек находится в МОУ "Владимировская СОШ")", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что всего в пяти пунктах временного размещения находятся 372 человека, в том числе 89 детей. По уточненной информации МЧС, из-за осадков и подъема грунтовых вод в Нижнеудинске подтоплены подвалы в 92 домах, в том числе трех многоквартирных, где проживает 562 человека. Все они находятся дома и в эвакуации не нуждаются. Сейчас проводятся работы по обустройству каналов для отвода воды. В Тулуне подтоплены 70 придворовых территорий. В Черемховском районе подтоплен участок автомобильной дороги "Голуметь – Новостройка" протяженностью один километр. На данном участке дороги возможен проезд высокопроходимого автотранспорта, для легкового автотранспорта дорога перекрыта.
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Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков – были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
Ранее сообщалось, что, по информации гидрометеорологов, в связи с осадками уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
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