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РИА Новости

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

07:36
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с любой страной мира, в том числе с Украиной, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.
"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, Украина прекратила авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией, тем самым создав дополнительные трудности для своих граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Тогда же из-за санкционной политики, было полностью прекращено международное авиасообщения с крымским регионом.
"Возобновление авиасообщения прежде всего выгодной самой Украине. Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы хоть с европейских стран, хоть с Америки, хоть с Украины. Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста", - сказал Черняк.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 08:56
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