Численность ирбисов в Горном Алтае в 2019 году выросла почти на 20%

КОШ-АГАЧ (Республика Алтай), 28 июл - РИА Новости. Численность ирбисов в Горном Алтае за год выросла почти на 20 процентов, сообщили РИА Новости в отделе туризма и рекреационной деятельности национального парка "Сайлюгемский".
"В Республике Алтай численность ирбисов (снежных барсов - ред.), согласно учету, составляет 42-43 особи, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году против 35 ирбисов в 2018 году. В Бурятии, как и в прошлом году, зафиксировали девять снежных барсов, включая трех самок, трех самцов и трех котят котенка в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять особей меньше, чем в прошлом году", - уточнили в парке.
Специалисты "Салюйгемского", предполагают, что кормовая база в нацпарке в этом году была наилучшей, поэтому хищник перешел в эти районы.
Снежный барс занесен в Красную книгу РФ.