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РИА Новости

СМИ: в США близнецы умерли после того, как отец оставил их на жаре в машине

06:58
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Годовалые близнецы скончались в американском Рокленде (штат Нью-Йорк) из-за того, что отец оставил их на восемь часов в закрытом автомобиле на жаре, сообщает издание New York Post.
По его данным, речь идет о 39-летнем Хуане Родригесе, которому было предъявлено обвинение в причинении смерти собственным детям. Сам Родригес заявил полиции, что, когда он парковался у больницы, где работает, не знал, что близнецы - Луна и Феникс - все еще находятся в автомобиле.
"Я думал, что высадил их в детском саду перед тем, как я поехал на работу... Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей", - приводит издание слова Родригеса.
"Это трагедия ужасающих масштабов", - заявил адвокат мужчины.
По данным издания, в субботу Родригес предстал перед судом, он был отпущен под залог в 100 тысяч долларов.
По данным газеты USA Today, Родригесу были предъявлены обвинения по двум пунктам: в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности.
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