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РИА Новости

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня военно-морского флота

06:50
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел во Владивостоке, об этом сообщает телеканал "Звезда".
В смотре участвовали свыше двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота. Среди них - флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", противолодочные корабли, новейший корвет "Громкий" и дизельная подлодка "Б-394".
Впервые в кильватерном строю находился корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", который является одним из самых засекреченных на Тихоокеанском флоте. Также в параде принимали участие корабли ВМС Филиппин и Вьетнама Куанг Чунг" и "Давао-дель-Сур"
Руководил парадом командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Владимир Якушев.
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После смотра кораблей начнется военно-спортивный праздник. Для исторической части программы главная сцена будет стилизована под палубы кораблей Российского флота. Вечером праздник также завершится фейерверком.
В последнее воскресенье июля Военно-морской флот России отмечает 323-ю годовщину образования. Главный парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его примет президент Владимир Путин. В торжественном строю пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Традиционные парады и праздники также пройдут в главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани.
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День Военно-Морского ФлотаТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
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