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РИА Новости

Американца обвинили в поедании мозга убитой подруги

06:21
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли предстанет перед судом по обвинению в том, что он зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Преступление произошло в 2014 году в городе Джефферсонвилл. Тело 46-летней Тэмми Джо Блантон обнаружили в ванной в ее доме. Вскрытие показало, что женщина умерла от многочисленных колотых ран.
Рядом с телом нашли части черепа с мозгом, а в мусорном ведре полицейские обнаружили сковороду, щипцы и салфетки со следами крови.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего Джозефа Оберхансли, который сперва сознался в преступлении, а затем заявил о своей невиновности, обвинив Блантон в том, что она "много пила и общалась с извращенцами".
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Ранее Оберхансли условно-досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за убийство 17-летней любовницы в 1998 году. Помимо этого, он стрелял в мать и сестру, а также пытался сделать себе "частичную лоботомию".
Оберхансли грозит пожизненное заключение, суд над ним начнется 19 августа.
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