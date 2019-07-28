В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной морской границы

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Рыболовецкое судно из КНДР пересекло условную морскую границу между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Японском море, после чего было задержано южнокорейскими военными и доставлено в порт Янъян для последующего расследования инцидента, передает в воскресенье агентство Ренхап.

В северокорейской шхуне находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР. Именно это и стало причиной сопровождения северокорейского судна в южнокорейский порт, хотя официального подтверждения того, что мужчина является действующим служащим вооруженных сил КНДР, пока нет.

"Члены экипажа (северокорейского судна – ред.) сообщили, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации", - цитирует агентство представителей объединенного комитета начальников штабов.

Обстоятельства инцидента уточняются. К настоящему времени известно, что северокорейское судно было замечено в 22.15 субботы (16.15 мск) в 5,5 километрах к северу от морской границы между двумя странами, после чего шхуна начала движение на юг и примерно в 23.21 по местному времени (17.21 мск) вошла в южнокорейские воды. Примерно в 00.20 воскресенья (18.20 субботы мск) южнокорейские военные подтвердили присутствие людей на лодке и направили ней патрульное судно. Изначально сообщалось, что нарушение морской границы произошло в воскресенье.