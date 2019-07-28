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РИА Новости

СМИ: Япония с 2023 года планирует закупить до 20 беспилотных вертолетов

05:36
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует с 2023 года закупить до 20 беспилотных вертолетов для их последующего размещения на судах морских сил самообороны страны и для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, пишет в воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники в военных кругах.
Ожидается, что Токио определится с моделью беспилотного вертолета в 2022 году, а закупки начнутся с 2023 года. Вначале предполагается приобрести три подобных вертолета, а затем, в течение 10 лет, довести их число до 20.
В качестве одного из вариантов беспилотного вертолета рассматривается американский MQ-8C Fire Scout компании Northrop Grumman. Воздушное судно длиной 12,6 метра и грузоподъемностью около 1,34 тысячи килограмм способно развивать скорость до 260 километров в час и находиться в воздухе до 15 часов.
Японские власти рассчитывают использовать новые беспилотные вертолеты для патрулирования районов в Восточно-Китайском море, где располагаются, в частности, острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора с Китаем.
В середине декабря прошлого года правительство Японии приняло новый план обороны страны на ближайшие 10 лет. Согласно принятой программе, будет создано подразделение беспилотников "для сбора информации в удаленных от страны районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве". План также подразумевает создание подразделений для защиты космического и киберпространства и переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B. Расходы на среднесрочный план развития обороны, рассчитанный на пять лет, составят рекордные 27,47 триллиона иен (245 миллиардов долларов).
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