Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T05:19Z
https://ria.ru/20190728/1556941925.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

05:19
368
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось на юге Чили, начато расследование инцидента, сообщают военно-морские силы страны.
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Уточняется, что разлив произошел в районе острова Гуарельо, где CAP ведет добычу известняка.
Пуэрто-Наталес - город на юге Чили, буквально окруженный национальными парками, самый известный из которых Торрес-дель-Пайне. Это также удобная стартовая точка для путешествия по Огненной земле и Патагонии.
К месту происшествия отправлены два корабля со специалистами с целью контроля и смягчения нанесенного ущерба.
Кроме того, начато расследование инцидента, на борту одного из судов находятся представители прокуратуры, которые начнут предварительное расследования причин разлива.
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
11 июня, 08:49
Угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере в Махачкале нет
100132
Обсудить 0
ЧилиВ мире
Рекомендуем
СМИ: Япония с 2023 года планирует закупить до 20 беспилотных вертолетов
РИА
Новости
Американца обвинили в поедании мозга убитой подруги
Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков
Кузнечики "оккупировали" Лас-Вегас
При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
Лента
новостей
В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной морской границы
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно
У берегов Японии произошло землетрясение
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье будут оповещать о ситуации с паводком по SMS трижды в день
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
Спасатели прибыли в хабаровское село, где паводок затопил более 30 домов
Флаг РФ в Сирии
Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты
Радиотелескоп РТ-70
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Экс-депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворожденной"
СМИ: в США близнецы умерли после того, как отец оставил их на жаре в машине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде
09:46"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети
09:41В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
09:35В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
09:29В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье
09:28Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук
09:23Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
09:16В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
09:15В ЛНР заявили о сохраняющемся шесть суток подряд режиме тишины
09:07Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений
09:05В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
08:56На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры
08:47Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
08:46В Приамурье более 400 человек разместили в ПВР из-за паводка
08:27В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
08:23При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
08:15Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
07:55Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
07:53Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
07:37В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
Лента новостейМолния