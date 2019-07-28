Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

ДЖИСРЕЙН (Сирия), 28 июл - РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в сирийский населенный пункт Джисрейн, расположенный в Восточной Гуте.
Это уже далеко не первая акция, которую проводят российские военные в Восточной Гуте. Местным жителям раздали продовольственные наборы, включающие в себя рис, муку, сгущенное молоко и мясные консервы.
"До войны здесь проживали 250 тысяч человек. Сейчас вернулись около 15 тысяч. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает стройматериалами, плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества", - рассказал журналистам глава Джисрейна. По его словам, через два месяца здесь планируют завершить восстановление коммуникаций.
Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог.