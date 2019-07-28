Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

"До войны здесь проживали 250 тысяч человек. Сейчас вернулись около 15 тысяч. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает стройматериалами, плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества", - рассказал журналистам глава Джисрейна. По его словам, через два месяца здесь планируют завершить восстановление коммуникаций.