Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно

Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана. Архивное фото

Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанное 17 июля властями Северной Кореи российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство России в КНДР.

Как отметили в дипмиссии, это произошло в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На его борту находились 17 человек, включая двух граждан Южной Кореи.

По утверждению властей КНДР, шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды Северной Кореи на 30 километров. При этом российский капитан, как заявили в Пхеньяне, признал факт захода в территориальные воды страны.