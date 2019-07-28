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РИА Новости

Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно

04:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанное 17 июля властями Северной Кореи российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство России в КНДР.
Как отметили в дипмиссии, это произошло в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На его борту находились 17 человек, включая двух граждан Южной Кореи.
По утверждению властей КНДР, шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды Северной Кореи на 30 километров. При этом российский капитан, как заявили в Пхеньяне, признал факт захода в территориальные воды страны.
В компании-судовладельце заявили, что судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.
Здание Министерства иностранных дел РФ
24 июля, 19:28
В МИД рассказали о состоянии задержанных в КНДР российских моряков
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Северная КореяРоссияВ мире
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