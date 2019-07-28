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РИА Новости

Эксперты рассказали, как погода повлияет на качество российской пшеницы

04:00
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Уборка урожая яровой пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Качество российской пшеницы из-за неблагоприятных погодных явлений этим летом в отдельных российских регионах ухудшилось, но другие, напротив, производят зерно выше по качеству, чем год назад, рассказали РИА Новости эксперты рынка.
"Погода – определяющий фактор в количестве и качестве урожая. Например, в Южном округе она негативно повлияла на сбор урожая, но крайне позитивно - на качество. Думаю, юг в этом году даст качество пшеницы выше прошлого года, при этом продовольственную, с хорошими показателями качества", - сказал начальник отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.
Классификация качества подразделяет пшеницу на пять классов пищевой пригодности (мягкие сорта – на шесть). Пшеница пятого и шестого класса является фуражной. Она не подходит для пищевой промышленности и посевных работ, а используется в производстве комбикормов для скота.
"Если будет увеличиваться число проросших зерен, качество пшеницы ухудшается. Но в целом сейчас уже большая часть урожая пшеницы собрана, и та, которая собрана на юге, показывает качество много выше прошлогоднего. Я очень сильно уверен, что в целом качественные показатели пшеницы будут выше, чем в прошлом году. И объемы будут выше", - сказал генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.
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Температурный провал

По данным Гидрометцентра России, во второй декаде июля на преобладающей территории Центрального и в северных районах Приволжского федеральных округов преобладала холодная погода с частыми и сильными дождями. Средняя температура была на три-четыре градуса ниже нормы, а тепла для развития и формирования урожая большинства сельхозкультур было недостаточно. Но в азиатской части страны погодная ситуация была лучше: в земледельческих районах Уральского федерального округа во второй декаде июля погода была теплее обычной, а влагообеспеченность зерновых культур в большинстве районов оставалась достаточной.
"Центру повезло меньше. Изначально все развивалось очень положительно, но сейчас дожди третью неделю, а урожай к этому моменту уже должен быть собран. Теперь все тормозится, и имеет место потеря качества, увеличился пророст зерна. То есть доля фуража будет выше, чем она могла бы быть, если бы осадков не было, и все удалось бы убрать в срок и без потерь", - говорит Суханов. При этом он добавил, что пока рано окончательно оценивать качество урожая, т.к. его "еще убирать и убирать".
По прогнозам Минсельхоза, валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. Согласно данным министерства на 26 июля, темпы уборочных работ в стране выше уровня прошлого года. В частности, пшеница обмолочена на площади 11,2 миллиона гектаров, собрано 41,2 миллиона тонн зерна (на аналогичную дату прошлого года - 9,3 миллиона гектаров и 34,3 миллиона тонн соответственно).
Согласно предварительной оценке качества зерна урожая 2019 года, подготовленной Россельхозцентром на 24 июля, из обследованных 5,53 миллиона тонн пшеницы доля 1-4 класса в Центральном федеральном округе составила 27,6%, в Южном федеральном округе – 91,3%, в Северо-Кавказском и Приволжском – 83,1% и 77,3% соответственно.
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Баланс найдется

"В урожае южных регионов, согласно поступающим новостям, доля пшеницы 3-го класса в основном существенно выше. В Центральном округе, возможно, доля такой пшеницы будет больше, но в сравнении с низкой базой прошлого года, а за счет уменьшения доли пшеницы 4-го класса будет больше фуражной пшеницы. Поэтому в результате все равно сложится некий баланс, и в целом заметного ухудшения качества не произойдет", - прокомментировал директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.
Гидрометцентр прогнозирует в августе на преобладающей территории европейской части страны в основном удовлетворительные агрометеорологические условия для уборочных работ, хотя в отдельных южных районах в начале августа они будут осложняться из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы.
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