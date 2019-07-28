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РИА Новости

Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей

03:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дома и участки в Тулуне вновь оказались подтоплены из-за осадков, достигших за прошедшие сутки почти месячной нормы, сообщается на официальном портале Иркутской области.
Информацию доложили в субботу на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством губернатора региона Сергея Левченко.
"Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулун – 104 миллиметра, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне", - говорится в сообщении.
Кроме того, подъем воды выше критической отметки зафиксировали на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района.
По данным метеорологов, в ближайшую ночь западные, центральные и южные районы области ждут интенсивные осадки. В связи с этим уровень воды может подняться до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
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Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.
В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.
Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Первый раз президент прилетел в Братск по пути с саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим.
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