Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дома и участки в Тулуне вновь оказались подтоплены из-за осадков, достигших за прошедшие сутки почти месячной нормы, сообщается на официальном портале Иркутской области.

Информацию доложили в субботу на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством губернатора региона Сергея Левченко.

"Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулун – 104 миллиметра, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне", - говорится в сообщении.

Кроме того, подъем воды выше критической отметки зафиксировали на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района.

По данным метеорологов, в ближайшую ночь западные, центральные и южные районы области ждут интенсивные осадки. В связи с этим уровень воды может подняться до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.

В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.