Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

Ранее в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что центр дальней космической связи в Евпатории, в том числе 70-метровый радиотелескоп РТ-70, реконструируют в 2030 году для обеспечения управления пилотируемыми кораблями "Федерация" при полетах на Луну.

"Для проекта "Миллиметрон" нам нужны как минимум три станции слежения. В качестве антенны станции слежения мы можем использовать евпаторийский телескоп РТ-70. Также его можно будет использовать в виде наземной научной антенны для режима работы "Миллиметрона", называемого наземно-космический интерферометр, так как телескоп способен работать в миллиметровом диапазоне длин волн", - сказала Лихачева.

Она добавила, что антенну в Евпатории в 2020 году планируется использовать для работы с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ", которая была выведена в космос в июле. "Антенна в Евпатории будет особенно нужна в апреле-мае 2020 года, так как у "Спектра-РГ" будет такая орбита, что он будет вне зоны радиовидимости других антенн (64-метровой в Медвежьих Озерах и 70-метровой в Уссурийске - ред.)", - пояснила ученая.

По ее словам, для "Миллиметрона", возможно, также задействуют аналогичный телескоп РТ-70 в Уссурийске. "Мы сейчас ведем различные переговоры, не буду предварять, с другими государствами о создании станции слежения в области экватора. Это для нас очень важно", - подчеркнула она.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.