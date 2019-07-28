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РИА Новости
Туризм

Эксперт рассказал о претензиях российских туристов к гостиничным номерам

03:30
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© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Требования российских туристов часто распространяются не только на полное соответствие реального гостиничного номера его презентационному изображению в интернете, но и на "меню подушек" для привычного отдыха, рассказал РИА Новости член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
По его словам, иногда появляются претензии клиентов относительно того, что номер не соответствует их ожиданиям и объяснил это тем, люди видят красивые картинки в интернете и рисуют себе в воображении определенный образ отеля, а в реальности все оказывается более прозаичным.

"Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха - такие нюансы не передаст ни одна фотография", - рассказал Мкртчян.

Представитель турбизнеса отметил, что часто появляются претензии к питанию, и в этом случае приходится объяснять клиенту, что в мае арбузов ждать не стоит, а в октябре - клубнику, так как в отелях, как и везде, преобладают сезонные фрукты.
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"К необычным претензиям можно отнести случай, когда туроператор запретил брать в автобусные туры по Италии детей младше двух лет, объяснив это тем, что малыши могут громко плакать во время поездок в ограниченном пространстве и мешать остальным туристам слушать гида или отдыхать. По закону оператор не имел права этого делать, но проблему удалось решить за счет того, что семье с ребенком предоставили в аренду автомобиль по очень льготным ценам, и они смогли самостоятельно съездить в различные города страны, не мучая попутчиков и собственного малыша", - поделился опытом собеседник.

"Постоянно появляются и более мелкие жалобы. Некоторые из них можно решить запросто, а другие застают буквально врасплох. Так один молодой турист пожаловался, что бассейн в отеле оказался таким маленьким, что его можно было переплыть в четыре гребка. Но если мужчина профессиональный пловец, то ему действительно покажется маленьким бассейн в отеле 3 звезды, а ребенку этот водоем заменит огромное озеро. Все это очень субъективно", - прокомментировал ситуацию Мкртчян.
Он добавил, что иногда туристы жалуются на то, что подушки слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие. К счастью, сейчас многие отели в разных странах мира уже предоставляют своим гостям "меню подушек". Если в самом номере нет разных вариантов, то можно обратиться на ресепшен, и там бесплатно предоставят подушку, на которой гость привык спать.
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