Эксперт рассказал о претензиях российских туристов к гостиничным номерам

"Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха - такие нюансы не передаст ни одна фотография", - рассказал Мкртчян.
"К необычным претензиям можно отнести случай, когда туроператор запретил брать в автобусные туры по Италии детей младше двух лет, объяснив это тем, что малыши могут громко плакать во время поездок в ограниченном пространстве и мешать остальным туристам слушать гида или отдыхать. По закону оператор не имел права этого делать, но проблему удалось решить за счет того, что семье с ребенком предоставили в аренду автомобиль по очень льготным ценам, и они смогли самостоятельно съездить в различные города страны, не мучая попутчиков и собственного малыша", - поделился опытом собеседник.