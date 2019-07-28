Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП" , почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Эксперт напомнила, что высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха их Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов.

При этом Позднякова заметила, что "по закону вращения Земли" должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.

Движение воздуха вдоль меридианов, в свою очередь, является проявлением смены климатических эпох, объяснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25-30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.

По словам Поздняковой, в Европе подобное наблюдалось и раньше, в частности, - в XVI веке. Она добавила, что пока невозможно предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.

Вновь похолодает

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что в последних числах июля в Москву придет резкое похолодание.

Так, в понедельник, 29 июля, дневная температура в столице составит 14-16 градусов, а ночью опустится до 7-9 градусов. Во вторник похолодание продолжится: днем воздух прогреется лишь до 13-15 градусов, ночью — до 6-11 градусов. В среду, 31 июля, днем столбик термометра может опуститься до отметки в 11 градусов, а ночью до семи. В начале недели будет облачно, местами небольшой дождь.

Как объясняют специалисты, причина холодов — ультраполярное вторжение. Тропосферная ложбина из Арктики будет стремительно распространяться по европейской части страны, оттесняя скандинавское тепло к ее западным границам. При ультраполярном вторжении самая низкая температура обычно наблюдается в первые дни — в данном случае это 29 и 30 июля.

Жара будет наблюдаться все чаще

Общество должно адаптироваться к жаре, эпизоды которой будут более интенсивными и наблюдаться чаще в Европе, в частности, во Франции, и к последствиям изменения климата, сказали ранее РИА Новости координаторы региональной группы экспертов по климату в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

"Города должны адаптироваться, должны развивать зеленые зоны, должно быть больше точек доступа воды. Также должны быть приспособлены здания. Должно адаптироваться общество, сельскохозяйственный мир", - отметил координатор группы экспертов Антуан Нико.



По его словам, влияние климатических изменений будет особенно заметно через 10, 20 или 30 лет.

Его коллега Орор Обай в свою очередь подчеркнула, что по прогнозам количество эпизодов жары и их интенсивность в последующие годы будет только расти.

"Жара лета 2003 года в некоторых регионах может стать нормой после 2050 года", - добавил Нико.

Аномальная погода в Европе

Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии. В Италии наивысший уровень опасности из-за жары объявлен в 14 городах.