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РИА Новости

Кузнечики "оккупировали" Лас-Вегас

02:19
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Американский город Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, передает в воскресенье телеканал NBC.
На видео видны тучи небольших светло-коричневых насекомых, они местами почти сплошным ковром покрывают части тротуара, кружатся у источников света. Если днем они не очень активны, то вечером они повсюду, сообщает телеканал.
По словам энтомолога Джеффа Найта, причиной нашествия кузнечиков стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет, напомнил он.
При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Их присутствие в городе и вообще на севере штата Невада продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север, добавил ученый.
Между тем, национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей.

"Остерегайтесь мест, где тучи пыли и кузнечиков, которые могут ограничить видимость", - говорится в сообщении в Twitter организации.

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6 июня 2018, 23:42
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Лас-ВегасСШАВ мире
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