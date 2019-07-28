Кузнечики "оккупировали" Лас-Вегас

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Американский город Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, передает в воскресенье телеканал NBC.
На видео видны тучи небольших светло-коричневых насекомых, они местами почти сплошным ковром покрывают части тротуара, кружатся у источников света. Если днем они не очень активны, то вечером они повсюду, сообщает телеканал.
По словам энтомолога Джеффа Найта, причиной нашествия кузнечиков стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет, напомнил он.
При этом кузнечики совершенно безобидны для человека. Их присутствие в городе и вообще на севере штата Невада продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север, добавил ученый.
Между тем, национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей.
"Остерегайтесь мест, где тучи пыли и кузнечиков, которые могут ограничить видимость", - говорится в сообщении в Twitter организации.
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