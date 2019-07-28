В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сорок девять лесных пожаров на площади свыше 800 гектаров ликвидированы на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее были ликвидированы более 50 лесных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 834 гектара", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на 0.00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки их площадь уменьшилась со 170 тысяч гектаров.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 56 пожаров на землях лесного фонда на площади свыше 62 тысяч гектаров. Их площадь также уменьшилась за прошедшие сутки, раньше она составляла более 144 тысяч гектаров. Пожары также зафиксированы в Якутии - 25 пожаров на площади свыше 860 гектаров. Кроме того, 15 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров зафиксированы в Красноярском крае.

На особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае площадь пожара по-прежнему составляет 764 гектара. На особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") площадь пожара также не изменилась - 1570 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара увеличилась с 183 до 245 гектаров.

В тушении лесных пожаров задействованы свыше 3 тысяч человек и 416 единиц техники. На авиамониторинге – 58 воздушных судов, на тушении – 24 воздушных судна.