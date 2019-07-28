В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сорок девять лесных пожаров на площади свыше 800 гектаров ликвидированы на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее были ликвидированы более 50 лесных пожаров на площади свыше 6 тысяч гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 834 гектара", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на 0.00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки их площадь уменьшилась со 170 тысяч гектаров.
Вчера, 17:33Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 56 пожаров на землях лесного фонда на площади свыше 62 тысяч гектаров. Их площадь также уменьшилась за прошедшие сутки, раньше она составляла более 144 тысяч гектаров. Пожары также зафиксированы в Якутии - 25 пожаров на площади свыше 860 гектаров. Кроме того, 15 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров зафиксированы в Красноярском крае.
На особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае площадь пожара по-прежнему составляет 764 гектара. На особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") площадь пожара также не изменилась - 1570 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара увеличилась с 183 до 245 гектаров.
В тушении лесных пожаров задействованы свыше 3 тысяч человек и 416 единиц техники. На авиамониторинге – 58 воздушных судов, на тушении – 24 воздушных судна.
Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.