Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Журналисты и пользователи соцсетей наградили лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла хештегом #MoscowMitch ("московский Митч"), сообщает в воскресенье издание Журналисты и пользователи соцсетей наградили лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла хештегом #MoscowMitch ("московский Митч"), сообщает в воскресенье издание The Hill

Причиной для критики стало то, что он на минувшей неделе завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы. Один из них предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.

Обозреватель Washington Post Дана Милибанк назвала Макконнелла "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch, пишет издание. Соцсеть наводнили кариктуры и коллажи.

На одном из них – кадр из фильма "Красная жара", где Арнольд Шварценеггер стоит в форме советского милиционера на Красной площади, только туда "вклеено" лицо Митча Макконнелла.

McConnell blocks election security bills after Mueller warns of election interference



In fact, #MoscowMitch is blocking all election security bills in hopes the foreign help will be there again for the @GOP in 2020



RT if you demand a full investigation on his ties with Russia! pic.twitter.com/RlhlEqfIDF — The Hummingbird 🐦 (@SaysHummingbird) July 26, 2019