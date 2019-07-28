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РИА Новости

Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"

01:47
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Журналисты и пользователи соцсетей наградили лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла хештегом #MoscowMitch ("московский Митч"), сообщает в воскресенье издание The Hill.
Причиной для критики стало то, что он на минувшей неделе завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы. Один из них предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.
Обозреватель Washington Post Дана Милибанк назвала Макконнелла "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch, пишет издание. Соцсеть наводнили кариктуры и коллажи.
На одном из них – кадр из фильма "Красная жара", где Арнольд Шварценеггер стоит в форме советского милиционера на Красной площади, только туда "вклеено" лицо Митча Макконнелла.
Ему также припомнили, что российская компания "Русал" после снятия с нее американских санкций объявила об инвестициях в завод по производству алюминия в США в штате Кентукки, от которого избран сенатор.
Здание американского Сената в Вашингтоне
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Митч МакконнеллРоссияСШАВ мире
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