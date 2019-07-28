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РИА Новости

В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

01:42
51730
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76"
Транспортный самолет ИЛ-76
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Транспортный самолет "ИЛ-76". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сбит самолет Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.
Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76.
По информации avia.pro, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время в ЖЖ пользователя diana_mihailova утверждается, что уничтожены самолеты, принадлежавшие киевской грузовой авиакомпании Europa Air. Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно госреестру воздушных судов, в парке Europa Air имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.
При этом мелитопольский портал РИА Мелитополь сообщает, что в Ливии погиб пилот-уроженец этого города.
Официального подтверждения данной информации нет.
Ливия
00:46
Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Ил-76ЛивияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Перевозили запрещенное в Ливию оружие. Это так по украински.
28 июля, 02:09
Дима Ф
8952003
Прореживают воздушный флот Неньки. Аккурат пять лет назад в Луганске такой же сбили.
28 июля, 02:02
VPVassya Pupkind
6421002
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