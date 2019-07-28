В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сбит самолет Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.
Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76.
Latest reports in #Libya claim extensive #GNA airstrikes on #LNA positions such as Al-Jufrah AFB. On this @planetlabs imagery from 26.07.19 at 09:13 UTC, plumes of smokes are seen where several jets or transport aircrafts usually park. Aircraft type not corroborated yet. #GEOINT pic.twitter.com/K0swg49R9O— Observer IL (@Obs_IL) July 27, 2019
По информации avia.pro, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время в ЖЖ пользователя diana_mihailova утверждается, что уничтожены самолеты, принадлежавшие киевской грузовой авиакомпании Europa Air. Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно госреестру воздушных судов, в парке Europa Air имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.
При этом мелитопольский портал РИА Мелитополь сообщает, что в Ливии погиб пилот-уроженец этого города.
Официального подтверждения данной информации нет.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.