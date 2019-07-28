В Петербурге и Кронштадте пройдет главный парад ВМФ

Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. Архивное фото

Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Более 40 кораблей и подводных лодок в День ВМФ России выйдут на главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, который примет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы государства.

На мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, Путин прибудет утром. Верховный главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а затем примет главный военно-морской парад в акватории Невы.

В мероприятии будут задействованы 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно. На парад выйдут новейшие суда ВМФ: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".

В Петербурге часть кораблей пройдет по Неве, а в Кронштадте – по акватории Финского залива. После торжественного прохода кораблей в небе появятся самолеты морской авиации. Трансляция парада будет на больших экранах на Дворцовой площади.

После прохода корабли откроют для посещения: в Петербурге на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, а в Кронштадте - у пирсов Усть-Рогатки в Средней гавани.

Праздник продолжат мероприятия программы на главной площади города. Концерт на Дворцовой откроет группа Markscheider Kunst. Затем петербуржцы и гости города увидят выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. После них зрители услышат песни народного артиста России Александра Розенбаума.

Музыкальную эстафету примет Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Прозвучат известные песни о море: "Вечер на рейде", "Море зовет", "Эй, моряк!", "Синяя вечность", "Прощайте, скалистые горы" и другие.

Далее выступят группы "Сурганова и Оркестр", "СерьГа", вечером на сцену выйдет "Чайф". Завершится концертный марафон выступлением "Хора Турецкого" и SOPRANO.

Позднее состоится торжественный салют над Невой. В 22.30 он одновременно начнется в Санкт-Петербурге и в Кронштадте и продлится десять минут.

Тридцать залпов с Большого пляжа Петропавловской крепости дадут с интервалом в полминуты. Звуковое сопровождение салюта обеспечат расчеты 85-миллиметровых дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.