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РИА Новости

В Петербурге и Кронштадте пройдет главный парад ВМФ

01:12
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Более 40 кораблей и подводных лодок в День ВМФ России выйдут на главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, который примет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы государства.
На мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, Путин прибудет утром. Верховный главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а затем примет главный военно-морской парад в акватории Невы.
В мероприятии будут задействованы 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно. На парад выйдут новейшие суда ВМФ: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".
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В Петербурге часть кораблей пройдет по Неве, а в Кронштадте – по акватории Финского залива. После торжественного прохода кораблей в небе появятся самолеты морской авиации. Трансляция парада будет на больших экранах на Дворцовой площади.
После прохода корабли откроют для посещения: в Петербурге на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, а в Кронштадте - у пирсов Усть-Рогатки в Средней гавани.
Праздник продолжат мероприятия программы на главной площади города. Концерт на Дворцовой откроет группа Markscheider Kunst. Затем петербуржцы и гости города увидят выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. После них зрители услышат песни народного артиста России Александра Розенбаума.
Главный военно-морской парад
Вчера, 15:05
Путин в День ВМФ примет Главный военно-морской парад на Неве
Музыкальную эстафету примет Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Прозвучат известные песни о море: "Вечер на рейде", "Море зовет", "Эй, моряк!", "Синяя вечность", "Прощайте, скалистые горы" и другие.
Далее выступят группы "Сурганова и Оркестр", "СерьГа", вечером на сцену выйдет "Чайф". Завершится концертный марафон выступлением "Хора Турецкого" и SOPRANO.
Позднее состоится торжественный салют над Невой. В 22.30 он одновременно начнется в Санкт-Петербурге и в Кронштадте и продлится десять минут.
Тридцать залпов с Большого пляжа Петропавловской крепости дадут с интервалом в полминуты. Звуковое сопровождение салюта обеспечат расчеты 85-миллиметровых дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.
В Кронштадте залпы салюта прозвучат на Южной оградительной стенке Средней гавани (Усть-Рогатка).
Корабли Военно-Морского флота РФ на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
26 июля, 14:09
Жительница Петербурга продавала бесплатные билеты на парад в День ВМФ
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День ВМФ России – 2019РоссияБезопасность
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