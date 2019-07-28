Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

В новом мультимедийном разделе размещены снимки "наиболее интересных моментов из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок.

На сайте представлены как черно-белые, так и цветные фотографии, большинство из которых не публиковалось ранее. Среди них снимки легендарных главнокомандующих, командовавших советским и российским флотом последние 80 лет - адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и других.

© Фото : Минобороны России Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович © Фото : Минобороны России Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович

Кроме того, представлены фотоснимки вице-адмиралов, военных строителей, инженеров, которые внесли немалый вклад в становление современного флота. Также в разделе содержатся интересные факты из жизни и службы флотоводцев.

В последнее воскресенье июля Военно-морской флот России отметит 323-ю годовщину образования главным парадом в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который примет президент Владимир Путин. В торжественном строю пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.

Традиционные парады и праздники также пройдут в главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани.